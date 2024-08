Pod Tabrom odmevala tudi makedonščina

Okoli sedemdeset ljudi se je v četrtek zvečer že trinajstič odpravilo po Poti pesnikov pod Tabrom, kjer so ob kipih Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna prisluhnili verzom slovenskih, italijanskih in makedonskih pesnic in pesnikov ter ubranemu petju Tržaškega vokalnega kvarteta.

Vse se je začelo pred gostilno Furlan, kjer se je pod večer začela zbirati množica, ki je na Col prišla, da bi v prijetnem hladu v senci dreves prisluhnila poeziji Miljane Cunta, Gabrielle Musetti, Natashe Sardžoska in Mateja Kranjca. Repentabrska županja Tanja Kosmina se je v uvodnem pozdravu zahvalila organizatorjem sprehoda, književnikom Marku Kravosu, Vilmi Purič in Robertu Dedenaru, ki že od leta 2011 na pot pod staroveško utrdbo med zaselkoma Col in Tabor vabijo domače in tuje pesnike.

Ob njegovem kipu, delu Klavdija Palčiča, se je pesniku Srečku Kosovelu ob 120-letnici njegovega rojstva s pesmijo najprej poklonil Tržaški vokalni kvartet. Alfredo Cibiz, Jernej Kapun, Dimitri Novak in Rado Milič so ubrano zapeli Pa da bi znal in Jutro na Krasu.

Pod Tabrom je odmevala tudi makedonščina, materni jezik pesnice, antropologinje in esejistke Natashe Sardžoska, ki poučuje na Schiller International University v mestu Heidelberg v Nemčiji. Kot je povedala pesnica, je v svoji karieri živela v številnih krajih v Evropi, Trst pa ji je posebej pri srcu, saj je bilo to prvo mesto, v katerega je prišla po razpadu Jugoslavije. Svojo Nepopolno ločitev iz zbirke Osso sacro (2019) je pesnica najprej prebrala v makedonščini, Marko Kravos pa je prebral slovenski prevod poezije, pod katerega se je podpisal sam. To je bil nasploh prvi prevod pesničinega dela v slovenščino. Odmevala pa je tudi pesem Giochi senza (li)miti.

