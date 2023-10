Pod železniškim mostom se je zagozdil tovornjak

Danes okrog poldneva so gasilci posredovali v Ulici San Marco, kjer se je tovornjak s priklopnikom zagozdil pod železniški most. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Gasilci so skupno z voznikom izpraznili pnevmatike, pri čemer se je višina tovornjaka rahlo znižala, kolikor je bilo dovolj, da je tovornjakar počasi in previdno odpeljal iz zagate. Gasilci so nato tovornjak pospremili na varno območje, kjer so ga spet usposobili za vožnjo. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so za krajši čas zaprli za promet Ulico San Marco.