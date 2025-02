Podaljšali prijave za univerzalno civilno službo

Mladi med 18. in 28. letom se lahko prijavijo za opravljanje univerzalne civilne službe še do 27. februarja. Danes so namreč sporočili, da so podaljšali začetno predvideni rok za prijave.

Možnost enoletne delovne izkušnje na različnih področjih ponuja tudi več slovenskih institucij in organizacij. Prostovoljce išče na primer ZSKD, ki jim s projektom Weloop - From west to east ponuja raznoliko delo v kulturnem sektorju. V Trstu ponuja ZSKD tri mesta, v Gorici in Čedadu pa po eno mesto. Izkušnjo na športnem področju nudijo pri ZSŠDI, kjer bodo prostovoljci razvijali svoje komunikacijske veščine in krepili solidarnost, nenasilje ter družbeno vključevanje. Za tržaško izpostavo ponujajo dve mesti, za goriško pa eno.

Vse informacije lahko interesenti najdejo na www.scelgoilserviziocivile.gov.it, kjer so navedeni vsi projekti civilne službe v Italiji in tujini. Občine Zgonik, Dolina, Devin-Nabrežina in Repentabor so denimo razvile projekt Kras in Občine, s katerim želijo mladim približati delo v javni upravi. V sklopu projekta Valore di confine pa razpisuje tudi SSO štiri mesta, in sicer dve v Gorici in dve v Trstu – za mlade, ki bi radi delali na področju zaščite kulturne, umetniške in zgodovinske dediščine.