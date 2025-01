Podlonjer in Katinaro bi povezali z minibusom

Številni prebivalci Lonjerja in Podlonjerja že več let sprašujejo za avtobusno povezavo s Katinaro. Tu je namreč več storitev, ki bi se jih občani radi posluževali, med najpomembnejšimi je seveda katinarska bolnišnica, do nje pa je pot z avtobusom kar dolga. Občani se morajo najprej voziti do mestnega središča, od tu pa se lahko z drugim avtobusom odpeljejo še do Katinare. Direktne povezave s sicer bližnjo bolnišnico namreč ni.

Šesti rajonski svet je Občini Trst že pred leti sporočil zahtevo po novi povezavi, na občini pa niso ugodili želji. Svetnik Franc Biancuzzi (lista Punto Franco-SSk) je pred kratkim ponovno vložil predlog minibusa, ki bi vozil med Podlonjerjem in Katinaro. Svetniška pobuda je bila sprejeta z večino glasov in je tako še enkrat romala na Občino.Ta pa ni sprejela niti minibusov. V odgovor rajonskim svetnikom je posredovala tehniško mnenje prevoznega podjetja Trieste Trasporti, za katerega je načrt nove avtobusne povezave neizvedljiv. Biancuzzi pa je dejal, da bodo z občani še naprej iskali pot do njegove uresničitve.