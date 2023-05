Poezija jim je zvesta sopotnica

V nabito polni čitalnici tržaške Narodne in študijske knjižnice so v četrtek predstavili posebno pesniško zbirko, sad navdiha treh mladih pesnikov in dijakov državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Drugo zbirko ?mak, ki jo je izdala šola, sestavljajo pesmi Liama Calabreseja, Alana Fraia in Veronike Furlan. Za grafično podobo je poskrbel profesor Marko Verri. Več kot 50 stvaritev je nastalo po pesniški delavnici, ki jo je vodila profesorica in urednica zbirke Vilma Purič, ob čistem in nepričakovanem navdihu mladih ustvarjalcev.

Samoto in ljubezen obravnava navidezno preprosto in včasih humorno Liam Calabrese, ki v času hitre virtualne zamenjave informacij se zateče v poezijo. Z iskanjem vrednot in resnice je zapisana v verzih Alana Fraia, ki uporablja močne besede, kot so pekel, raj in greh, da bi izrazil notranji konflikt. Z različnimi pogledi na svet pa se predstavlja Veronika Furlan, ki s protislovji podira prostor. Posebno mesto imajo v knjigi štiriročne in štirisrčne pesmi, stvaritve, ki so jih trije pesniki sestavili skupaj, v glavnem preko sporočil na mobilnem telefonu.

V pogovoru, ki ga je s pesniki vodil sošolec Giovanni Benvenuto, so Liam, Alan in Veronika priznali, da jim je poezija zvesta sopotnica, ki pride na dan ob vsaki novi izkušnji. Navdiha jim ne manjka in še naprej bodo pisali verze. Na vprašanje, ali lahko poezija ustavi vojno, so odgovorili: »Ne, lahko pa spodbuja mir.« Večer poezije je popestril in zaključil nastop mladega harmonikarja Emila Cancianija.

