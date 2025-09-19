Pogledi mladih Slovencev v Italiji v knjižni obliki

Enajst kolumnistk in kolumnistov kot enajst gledišč na svet, s katerih je mogoče ujeti nebroj odtenkov sveta. Tako so se včeraj na glavnem odru Slofesta predstavile mlade avtorice in avtorji rubrike Perspektive, ki zadnji dve leti četrtkovo izdajo Primorskega dnevnika dopolnjujejo z nedvomno drugačnim, včasih provokativno in kritičnim, včasih pa zelo osebnim pisanjem. Izbor petdesetih kolumn z naslovom Perspektiva generacije je izšel pri Založništvu tržaškega tiska ob 80. obletnici založbe in tudi našega dnevnika.

Skupna strast do aktualnih tem

Deset mladih pisk in piscev je včeraj poskusilo uokviriti svoje pisanje, z vsebinami zelo bogato kramljanje pa je občinstvu ponudilo to, kar pregovorno obljubljajo kolumne: veliko iztočnic za kasnejši razmislek in debate. Sposobnost dojemanja in analiziranja družbenih dinamik ni enostavno delo, še težje je nato svoje misli zapisati jasno in strnjeno. A kot je dejala moderatorka pogovora in sourednica publikacije Petra Mezinec, so mladi svoje delo dobro opravili.

Z njimi se je pogovarjal tudi odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, ki je pojasnil, da je edini skupni imenovalec kolumnistov starost do 35. leta, čeprav imajo skupno tudi strast do tem, o katerih so pripravljeni spregovoriti. »Imajo drugačno perspektivo in tako je tudi prav,« je še dodal Devetak, ki je še opozoril, da gre za generacijo, ki kroji našo družbo in ji zato pripada beseda v javnosti.