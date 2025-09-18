Perspektiva mlade generacije, ki ji je bodočnost pri srcu

Enajst mladih obrazov, ki jih bralke in bralci Primorskega dnevnika dobro poznajo, kraljuje na platnici knjige Perspektiva generacije. Generacija iz naslova je tista Slovenk in Slovencev v Italiji, ki niso še dopolnili 35. leta starosti: enajst njenih predstavnikov se izmenično, teden za tednom, pojavlja na mnenjski strani našega časopisa in že dobri dve leti skupaj oblikuje rubriko Perspektive.

Knjiga je skupni projekt Založništva tržaškega tiska in Primorskega dnevnika, ki v letošnjem letu obeležujeta 80 let obstoja. Danes ob 16.30 jo bodo krstno predstavili pod Slofestovim šotorom na Borznem trgu v Trstu.

Knjiga prinaša izbor 50 kolumn enajstih mladih avtoric in avtorjev. To so: Diana Bertè, Katja Canalaz, Antje Gruden, Helena Lupinc, Sandi Paulina, Jakob Terčon, Ema Terpin, Igor Valič, Jakob Vascotto, Jadran Vecchiet in Katarina Visintin. Vsi bodo tudi sodelovali na današnji predstavitvi, na kateri se bosta z njimi pogovarjala Petra Mezinec in Igor Devetak.