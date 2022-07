Pogrešajo 17-letno Allegro Casizzone

V ponedeljek dopoldne je s svojega doma v Trstu, kjer živi z mamo, izginila 17-letna Allegra Casizzone. Izginotje so starši – oče živi v Neaplju – prijavili karabinjerjem v večernih urah. Preiskovalci ne izključujejo, da gre za prostovoljni umik.

Mati se je vrnila domov in našla hčerkin mobilni telefon brez sim kartice. Allegra naj bi s seboj imela tudi precejšnjo vsoto denarja, s seboj pa naj ne bi vzela nobenega kovčka z oblekami. Mama je sicer potrdila, da je dekle že nekajkrat izrazilo občutek nestrpnosti in željo po odklopu. Prijatelju naj bi med drugim dejala, da se bo nekaj časa oddaljila od socialnih omrežij in res je izginila tako z Instagrama kot Telegrama. Allegra je visoka približno 170 cm, ima modre oči in rdeče lase. Vse, ki bi jo opazili, prosijo, naj se javijo tržaškim karabinjerjem ali pokličejo na številko 333 5061812 – to je številka očetove partnerke Nunzie, ki je po družbenih omrežjih objavila vest o izginotju.