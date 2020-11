»Pogrešam državljansko zrelost«

Zdravstvena stroka nam od začetka pandemije posreduje celo vrsto informacij v zvezi z značilnostmi in posledicami okužbe z novim koronavirusom, ki so si včasih med sabo nasprotne, kar pomeni, da je poznavanje virusa še nepopolno. Vsem pa je pred očmi dejstvo, da je bolezen covid-19 najbolj kruta pri starejših od 65 let, predvsem v primerih, ko bolniki že trpijo za drugo patologijo. Od marca dalje je zato zdravstvena stroka priporočila starejšim in osebam, ki so jim blizu, naj se še bolj strogo držijo predpisov za zajezitev širjenja koronavirusa. Iz političnih vrst je celo prišlo do izjave, da bi morali starejše od 65 let izolirati oziroma jim prepovedati izhod iz hiše, češ da niso potrebni za rast italijanskega gospodarstva. O tem in o splošnem počutju starejših ob drugem valu pandemije, smo se pogovorili s Pierino Furlan, predsednico krožka za kulturno, športno in podporno udejstvovanje Krut.

Predsednik Dežele Ligurie Giovanni Toti je z nesrečnim tweetom pred dvema tednoma pretresel splošno javnost in izjavil, da so starejši »večinoma upokojeni, za državo nedonosni, zato jim je treba prepovedati izhod od doma« in dodal, da mu je sicer žal za številne smrti zaradi covida-19 med starostniki, a »moramo priznati, da so bili pač starejši.« Kako bi komentirali Totijeve besede?

Velika diskriminacija. Kako je mogoče, da osebi, ki je stara 65 ali 70 let, preprečijo, da živi kot vsi ostali? V Italiji velika večina 65-letnikov še ni upokojena, torej še kako pripomore k ekonomski rasti države. Leta ne morejo biti mejnik, saj je fizično stanje zelo subjektivno in vsak mora sam postaviti svojo mejo. Pri tem pa se mi zdi, da ni splošne državljanske zrelosti, ne pri starejših in ne pri mlajših.

Kakšno je splošno počutje ob drugem valu?

Obnašanje virusa je še neznanka, več je teorij in ena izpodbija drugo. Veliko je dvomov in tudi zaščitna sredstva včasih ne pomagajo. Treba je biti zelo previdni, ko odidemo od doma. Tudi sprehod je za vsakega izmed nas lahko zelo drugačen. Kdor se sprehaja na samem po Krasu ima manj možnosti okužbe. Prebivalci mestnih središč pa so nedvomno bolj izpostavljeni. Negotovosti je veliko.

Kako naj doživljamo torej to obdobje, mlajši in starejši?

Razmišljajmo pozitivno in bodimo aktivni! Pri Krutu opažamo, da so tudi spletni tečaji zelo priljubljeni. Člani se rade volje srečajo tudi virtualno. Morda se bomo morali naučiti nove oblike preživljanja časa v družbi: skupaj, a vsak na svojem domu. Ko bo vse mimo, pa bomo nedvomno še bolj cenili stisk roke, družinsko kosilo in vsak objem z najdražjimi.