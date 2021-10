Pohod po pomnikih NOB v Bregu

V soboto, 2. oktobra, se bo odvijal po nekaterih vaseh dolinske občine »Pohod ob 80-letnici oboroženega upora proti fašizmu in za stalno negovanje vrednot NOB«, ki ga prirejajo sekcije VZPI – ANPI Dolina, Mačkolje, Prebeneg in Boljunec ter ZB NOB iz Postojne.

Zbirališče bo ob 8.30 na prireditvenem prostoru društva J. Rapotec v Prebenegu. Pohod bo šel po poljskih in gozdnih poteh in bo krenil ob 9. uri do spomenika NOB v Prebenegu. Sledil bo spust do Srenjske hiše v Mačkoljah, kjer bosta ob 9.40 pri spominskem obeležju in ob 10. uri pri spomeniku NOB krajša nagovora. Pohodniki bodo nadaljevali po gozdni poti do pokopališča v Dolini in se ob 11. uri poklonili spominu borcev JLA in petih mladih kurirk iz Prebenega. Nadaljnja pot jih bo vodila do spomenika NOB na Tabru ob 11.30 in do bližnje spominske plošče v Dolini. Mimo Krogelj bodo pohodniki prišli na Jamo in ob 12.45 do spomenika NOB v Boljuncu.

Zaključek pohoda bo ob 13.30 pri osrednjem občinskem spomeniku v Dolini kjer bodo pohodnike pozdravili Sandy Klun, župan občine Dolina, Fabio Vallon za VZPI-ANPI in Marjan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije. Slavnostni govor bo imel zgodovinar Borut Klabjan. Nastopili bodo vokalna skupina Brkinci iz Postojne, pevka Martina Feri, glasbenika Ivo Tul in Samo Ferluga. Sodelovali bodo dijaki srednje šole Simon Gregorčič. Prisotni bodo taborniki RMV in skavti.

Pohodnike, ki se radi podajo na spominska srečanja, organizatorji vabijo, da se jim pridružijo, domačine pa da se zberejo pri vaških spomenikih in na osrednji slovesnosti. »Na tak način se bomo skupno spomnili in potrdili vrednote partizanskega boja, za kar je darovalo svoja mlada življenja kar 208 borcev iz dolinske občine«, so zapisali v sporočilu.