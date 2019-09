POK na odru letos tudi za otroke

V Prosvetnem domu na Opčinah in v Kulturnem domu na Proseku bo tudi letos zaživel POK na odru, sezona gledaliških predstav, ki jo že drugič prirejata Slovensko kulturno društvo Tabor z Opčin in Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s Proseka in Kontovela pod pokroviteljstvom Zveze slovenskih kulturnih društev. Novost letošnje sezone, ki so jo danes dopoldne predstavili v Gregorčičevi dvorani v Trstu, je, da se bodo šestim predstavam za odrasle (od katerih bo zadnja v izvedbi novonastale skupne opensko-proseško-kontovelske Dramske skupine POK) pridružile še štiri predstave za predšolske in osnovnošolske otroke v okviru niza Mini POK na odru.

Projekt POK na odru je nastal iz želje, da bi se ljubitelji gledališča družili ob kakovostnih predstavah, ki nastajajo v našem bližnjem in širšem prostoru in so se uveljavile na različnih festivalih in tekmovanjih. Predstave bodo izmenično na Opčinah in Proseku ob nedeljah (ob 18. uri za odrasle in ob 11. uri za otroke), niz za odrasle pa se bo začel 29. septembra, ko bo na Proseku na sporedu predstava Slovenskega stalnega gledališča ZOIS_IT.SI globalni razsvetljenci v režiji Sabrine Morena. 20. oktobra bo na Opčinah gostovala Dramska skupina Grgar s predstavo Kaj je videl Batler v režiji Radoša Bolčine, 24. novembra bodo na Proseku nastopili amaterski gledališčniki KD Brce iz Gabrovice pri Komnu s predstavo Kraške intrige v režiji Andreja Zalesjaka, 26. januarja 2020 bo na Opčinah nastopilo Beneško gledališče z Machiavellijevo Mandragolo v režiji Jasmin Kovic, 1. marca 2020 pa bo na Proseku na sporedu predstava Ime v izvedbi Dramske skupine F.B. Sedej iz Števerjana in režiji Jasmin Kovic. Šesta predstava je še neznanka, saj bo šlo za premiero nove skupne Dramske skupine POK, ki bo na sporedu na Opčinah in Proseku, režiser pa bo Gregor Geč.

Poleg niza za odrasle bodo kot že rečeno zaživele tudi otroške matineje v okviru niza Mini POK na odru, ki bodo na sporedu ob nedeljah ob 11. uri: 29. septembra bosta na Proseku Aljoša Saksida in Lara Černic uprizorila glasbeno pravljico Maček Muri, 20. oktobra bo na Opčinah na sporedu pravljica o Muci Copatarici, ki jo bo podala učiteljica Cvetka Kožlin, 24. novembra bodo na Proseku igralci Zavoda enostavno prijatelji uprizorili predstavo Gusar Val in Pika Nogavička, 26. januarja 2020 pa bo na Opčinah zadnje srečanje, ko bo Jerca Cvetko otrokom pripovedovala tri kamišibaj pravljice.

Vstopnina za ogled predstav za odrasle znaša 6 evrov za odrasle (otroci si jo lahko ogledajo zastonj), za ogled otroških matinej pa 6 evrov za otroke (za odrasle spremljevalce je ogled brezplačen). Informacije je mogoče dobiti tudi na družabnih omrežjih Facebook (profila SKD Tabor in SDD Jaka Štoka) in Instagram (SDD Jaka Štoka).