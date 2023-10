Pokal v roke 16-letni Marti

Pokal, ki je leto dni krasil vitrino jadralnega kluba New York Yacht Club, je od danes spet v lasti Furia Benussija in članov ekipe Fast And Furio Sailing Team. Zmagovalce je nagradil minister za šport Andrea Abodi na pomolu Audace. Pokal je romal v roke 16-letne Marte Benussi, ki si je na 55. Barcolani delila krmilo z očetom Furiom. Dekle, ki obiskuje 3. razred znanstvenega liceja Galilei, se z jadranjem ukvarja od svojega šestega leta starosti. Po optimistu zdaj s Sofio Carini nastopa pri klubu Adriaco v mladinskem razredu 420. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Alicanteju je bila 5. med ženskimi posadkami under 17. »Na začetku je bilo prisotne kar nekaj nervoze, nato sem se sprostila. Sicer pa sem ves čas prisluhnila nasvetom očeta, ki je bolj izkušen,« je povedala po nagrajevanju mlada jadralka, ki je krmilo držala ob prečkanju ciljne črte pri prvi boji. Na startu pa je bilo krmilo v rokah Furia Benussija: »Start na Barcolani je res kompleksna stvar, tako da sem to opravil sam. Težko bi predal krmilo jadralne formule 1 tako mladi jadralki, to ne bi bilo vzgojno. Razlike z mladinsko klaso so seveda enormne, tako nekako kot so razlike med poganjalčkom in formulo 1,« je še dodal šestkratni zmagovalec Barcolane.

Za Marto Benussi seveda to ni bila prva izkušnja za krmilom velikanke. Preizkusila se je resneje vsaj dvakrat pred današnjim nastopom.

Na krovu zmagovalne jadrnice so bili tudi trije Slovneci: Portorožana Tomaž Čopi (na glavnem jadru) in Iztok Knaflc ter Ljubljančan Miha Truden.

Na nagrajevanju sta bila prisotna tudi lanska zmagovalka Wendy Schmidt, ambasadorka Barcolane Francesca Clapcich in predsednik Generali Andrea Sironi.

Kdo bo osvojil pokal Women in Sailing, do poznega popoldneva še ni bilo znano.