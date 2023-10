Policisti iz devinsko-nabrežinskega poveljstva so v nedeljo, 15. oktobra, na avtobusu, ki je vozil v Romunijo, aretirali 49-letnega romunskega državljana. Pokazal jim je osebno izkaznico, ki je bila rahlo različna od običajnih standardov. Med nadaljnjo preiskavo, ki so jo opravili v sodelovanju z mednarodnim policijskim centrom iz kraja Thorn Maglern v Avstriji, so ugotovili, da gre za ponaredek. Moškega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.