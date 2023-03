Poklical na pomoč, nato pa grozil s cestnim znakom

Nabrežinski karabinerji so med pregledovanjem avtobusa, ki je vozil iz Italije, odkrili na njem 28-letnega romunskega državljana, za katerega so ugotovili, da nad njim visi nalog za prijetje, ki ga je pred leti izdalo milansko tožilstvo.

Moški je namreč pred leti v vinjenem stanju poklical na enotno številko za klic v silii. Ko so do njega prišli reševalci, pa jih je pričakal z izruvanim cestnim znakom in jih skušal napasti. Moški je nato izginil neznano kam.

Pred dnevi pa so ga izsledili nabrežinski karabinjerji, ki so ga odvedli v koronejski zapor. Romunski državljan mora namreč prestati osem mesecev zapora in dodatnih devet mesecev pripora zaradi kaznivega dejanja preplaha in upiranja uradni osebi.