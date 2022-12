Poklon Margheriti Hack s ciklom srečanj

V torek ob 18. uri se bo v gledališču Miela začel cikel znanstvenih srečanj z naslovom Caffè corretto scienza, s katerimi se želi Univerza v Trstu pokloniti astrofizičarki Margheriti Hack. Serijo srečanj je finančno podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina, predavanja pa bodo potekala v petih različnih deželnih občinah.

Cikel bo uvedlo tržaško srečanje, ki ga bosta oblikovala znanstveni pisatelj in profesor filozofije znanosti na Univerzi v Padovi Telmo Pievani in tesna sodelavka Hackove in profesorica astrofizike na Univerzi v Trstu Francesca Matteucci. Pogovor med gostoma na temo Zaupaj znanosti bo povezovala Caterina Boccato, ki bo tudi povzela glavne točke iz poklicnega življenja Marherite Hack.

Prihodnje srečanje bo na programu 13. januarja v Gorici, teden dni kasneje v Sacileju. 10. februarja bodo znanstveniki govorili v Vidmu, ciklus srečanj pa se bo zaključil 17. februarja v Pordenonu.