Poklon viziji se začenja v Trstu

Približuje se 24. čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga goriški Kinoatelje prireja v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije in FJK; potekal bo med 16. in 22. oktobrom v Novi Gorici, Gorici, Trstu, Ljubljani, Špetru, Vidmu in prvič v Mariboru. Festival je del uradnega programa Evrospke prestolnice kulture Go! 2025.

Festival bo jutri ob 11. uri v kavarni San Marco uvedla novinarska konferenca in druženje z gosti festivala, armenskim režiserjem Harutinom Hačatrianom in producentko Tatevik Manukjan ter bolgarskim pisateljem in novinarjem Dimitrom Kenarovom. Ob 18. uri bodo v gledališču Miela predvajali filmske projekcije. Dogajanje se bo nato v glavnem preselilo na Goriško.

Letošnji osrednji gost festivala in prejemnik nagrade Darko Bratina 2023 je bolgarski režiser, scenarist in producent Stefan Komandarev.