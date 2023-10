Poklon viziji z bogatim programom intenzivnega čezmejnega druženja

Čezmejni filmski festival Poklon viziji si prizadeva, da bi ta naš skupni prostor naredil še bolj svež, inovativen in senzibilen, da bi spodbujal in razvijal odprto, izzivalno in privlačno čezmejno filmsko krajino, kjer se v neposrednem dialogu srečata ustvarjalec in gledalec. Glavno vodilo ostaja nespremenjeno tudi letos, ko bo festival, ki ga prireja goriški Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije in Italije, z včerajšnjim dnem (do 22. oktobra) zaživel že štiriindvajsetič. Še nekoliko nadgrajen bo, saj se vključuje v program Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Kdo bodo letošnji gostje - vizionarji, kritični premišljevalci in kreativni ustvarjalci - smo izvedeli včeraj v kavarni San Marco, kjer je vodja festivala Mateja Zorn predstavila bogat program intenzivnega enotedenskega druženja, ki se začenja v Trstu, sega do Maribora in se zaključuje v Špetru, najbolj intenzivno pa se dogaja v Gorici in Novi Gorici.

Ob Mateji Zorn so včeraj sedeli armenski cineast Harutin Hačatrian, armenska producentka Tatevik Manukjan, bolgarski pisatelj in novinar Dimitr Kenarov in programska selektorica festivala Patricija Maličev. Slednja je predstavila letošnjega osrednjega gosta in prejemnika nagrade Darko Bratina 2023, bolgarskega režiserja, scenarista in producenta Stefana Komandareva. Njegov opus razumemo kot kroniko družbeno-političnih razmer delavskega razreda na prehodu iz socializma v kapitalizem. Socialno pravičnost režiser razume kot ključno za prehod v družbo, v kateri sta enakopravnost in solidarnost temeljni vrednoti, dostojanstvo posameznika pa neodtujljivo.

O mejah, o njihovem spreminjanju in trenjih med svetovoma brez njih in tistega, ki se jih tesno drži, je spregovoril tudi Kenarov in opozoril, da sta Bolgarija in Armenija marginalni realnosti, živ izraz dogajanja v vzhodni Evropi.

Na festivalu bo predstavljen izbrani opus Komandarevih sedmih del, med njimi tudi njegov najnovejši film Blagine lekcije (2023), ki skupaj s celovečercema Smeri (2017) in V krogu (2019) tvori trilogijo, s katero Komandarev razgalja najbolj pereče teme sodobne družbe.

V SNG Nova Gorica bo v četrtek ob 20. uri svečana podelitev nagrade Darko Bratina (in Prvih Poletov) sledila pa bo slovenska premiera filma Blagine lekcije.

Več o samem programu lahko najdete na www.poklonviziji.com.