Poklon vrednotam svobode in demokracije

Današnji praznik republike, s katerim obeležujemo spomin na referendum, na katerem so italijanski državljani leta 1946 izbrali republikansko ureditev, je bil na Velikem trgu slovesen in množično obiskan. Že zjutraj so na del pročelja palače, v kateri domuje deželna vlada, nadeli velikansko trobojnico, katere površina znaša kar 250 kvadratnih metrov (zastava je dolga 30 metrov). To so na osrednji popoldanski slovesnosti z vrha palače počasi spuščali gasilci tržaške enote za reševanje v rekah in jamah (SAF). Na delu je bilo kar dvanajst mož.

Na osrednji slovesnosti, na kateri so bili predstavniki mestne in deželne vlade, prisotni pa so bili tudi zastopniki okoliških občin, konzul RS v Trstu Peter Golob in drugi zastopniki institucij, so posredovali poslanico predsednika republike Sergia Mattarelle. Še pred tem so na Veliki trg prikorakali predstavniki karabinjerjev, policije, finančne policije, obalne straže in drugih enot. Tem so se pridružili še predstavniki prostovoljnih združenj. Slovesnost so nato popestrili bersaljeri na trobentah.

V nadaljevanju je namestnica prefekta v Trstu Emanuela Milan prebrala poslanico predsednika republike Sergia Mattarelle. V poslanici je predsednik republike spomnil, da so Italijani pred 79 leti na referendumu izbrali svobodo in mir. Spomnil je, da so se volitev prvič udeležile tudi ženske in dodal, da so se z referendumom 2. junija Italijani odločili za pot uveljavljanja vrednot svobode, demokracije in miru, s katerimi je prežeta tudi ustava, ki je kmalu zatem zagledala luč.