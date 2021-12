Pokrita tržnica zanimiva za investitorje

Bo pokrita tržnica v Ul. Carducci dobila nove upravitelje, ki bi bili pripravljeni investirati v prenovo poslopja in njegovo revitalizacijo po vzoru tržnic, ki so značilne za različna evropska mesta? V Trstu se je včeraj mudila delegacija podjetnikov, ki se lahko pohvali z naložbami v razvoj pokritih tržnic v različnih mestih Italije (Firence, Milano, Rim, Turin). Delegacijo je na ogled pokrite tržnice pospremila pristojna za gospodarske zadeve v tržaški občinski upravi Serena Tonel, ki je prepričana, da se s posodobitvijo marsikaj da spremeniti na bolje.

Ali so bili investitorji zadovoljni z videnim, nam ni uspelo izvedeti, so pa v objektu pri Stari mitnici prepoznali velik potencial. Spomnimo, da je bila pokrita tržnica, ki jo upravlja Občina Trst, redni upravljalni letni stroški pa znašajo 200 tisoč evrov, v zadnjih letih deležna več manjših popravkov, za katere lahko rečemo, da so bili predvsem lepotne narave. Za temeljito prenovo bi potrebovali precejšnjo vsoto denarja, ki bi jo lahko dobili samo v kombinaciji javno-zasebnega partnerstva.