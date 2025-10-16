Poletne prireditve v Trstu obiskalo več kot 170.000 ljudi

»Nad obračunom tržaškega poletja smo nadvse zadovoljni. Takih rezultatov še nismo nikoli dosegli tako v središču mesta kot v predmestju in na Krasu.« Tako je včeraj v dvorani Luttazzi tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi povzel uspehe poletnega cikla prireditev Trieste Estate, ki je pod en naslov med 5. junijem in 14. septembrom združil 448 dogodkov in privabil več kot 170 tisoč gledalcev.

Bogato ponudbo gledaliških predstav, koncertov in drugih umetniških prireditev ponuja občina v lastni režiji in v sodelovanju z lokalnimi društvi ter drugimi organizacijami na različnih lokacijah. Iz analize, ki so jo po poletju izdelali občinski uradi, je poletne prireditve v centru mesta obiskalo 109.987 gledalcev, dogodke v predmestju in na Krasu pa 7426. V obeh primerih gre za velik uspeh, so včeraj poudarili ter dodali, da je poleti zaživelo tudi več t.i. »prijateljskih« dogodkov, ki so prav tako obogatili tržaško poletje in pritegnili 24.761 gledalcev. Pa še koncert Robbija Wiliamsa, ki je v Trst prinesel 31 tisoč oboževalcev.

Lokacij v centru je bilo 20, izven njega pa 22. Najbolj obiskani so bili večeri na Verdijevem trgu (66 tisoč gledalcev), v Mestnem muzeju Sartorio (15.161 gledalcev) in na Gradu sv. Justa (13.738). Dober odziv publike pa so zabeležili tudi pri Sv. Jakobu, Sv. Ivanu in Stari mitnici, na Judovcu, Greti in Melari, v Barkovljah, Škednju, Bazovici, Naselju sv. Sergija, Križu in Trebčah ter na Proseku. Večina dogodkov, to je 247 oz. 80,7 odstotka, je bilo brezplačnih, plačljive dogodke pa (59 oz. 19,3 odstotka) so organizatorji ponujali po nizkih cenah.