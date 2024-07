Poletni openski večeri vabijo z raznovrstnim programom

Za uspešno prireditvijo stoji vedno dobra ekipa, je prepričana tržaška podžupanja Serena Tonel, ki je v Mestni hiši včeraj gostila člane konzorcija Skupaj na Opčinah s predsednico Nadio Bellina na čelu. »In odlična je tista, ki že 14 let vabi na Opčine na prireditev Openski poletni večeri,« je prepričana. Njene besede je potrdila tudi predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in dodala, da prireditev oživi vas. »Po pandemiji je na Opčinah marsikatera trgovina spustila svoje navojnice, v zadnjih časih pa se je pojavilo več mladih, ki se želijo preizkusiti,« je spodbudno naznanila. Openske poletne večere prirejajo openski trgovci konzorcija Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst in vzhodnokraškim rajonskim svetom ter s podporo ZKB Trst Gorica in Dežele FJK.

Vsak dan kaj zanimivega

Letos se bo na Opčinah dogajalo med 6. do 14. julijem. Program je tako kot vsako leto pester: protagonisti bodo glasba, degustacije, predstavitve knjig, animacije za otroke, igre in še marsikaj, je napovedala Nadia Bellina in dodala, da bo parkirišče banke ZKB v soboto in nedeljo med 7.30 in 23. uro vsem na voljo.

Poletni teden na Opčinah bo uvedla razstava umetniških nožev Sharp Art v konferenčni dvorani ZKB (Ulica Ricreatorio 2). Odprli jo bodo jutri ob 18.30, v petek, 12. julija, in v nedeljo, 13. julija, pa sta predvidena vodena ogleda med 21. in 22. uro (prijave na isitaknife1@gmail.com). Od 7. do 14. julija bo mogoče obiskati openski bunker pri obelisku s člani združenja Historica XX secolo, in sicer vsak dan ob 16. uri, v soboto in nedeljo pa tudi ob 10. in 13. uri. Potrditev udeležbe je nujna na bunkerdiopicinats@gmail.com; ob primerni obutvi je potrebna tudi svetilka.

V openski Librarni (Dunajska cesta 31) bodo v sredo, 10. julija, ob 18.30 predstavili knjigo Fabia Viginija Ciacole a Gropada: le avventure di zia Mariuccia. Z avtorjem se bosta pogovarjala založnik Diego Manna in avtor spremne besede Paolo Bonetti. Četrtek bo od 15.30 posvečen turnirju burraca za začetnike v organizaciji društva prostovoljcev Volop na sedežu Sklada Mitja Čuk (prijave zbirajo na 335 5471795). Nagrajevanje bo v soboto ob 18.30 v konferenčni dvorani ZKB.

Višek bo prireditev dosegla v petek, 12. julija. Od 19. ure bo središče vasi zaprto za promet, trgovine pa bodo odprte do 23. ure. Glasba skupine Banda Berimbau bo napolnila openske ulice, ob 17. uri bo župnik Franc Pohajač daroval mašo. Tržaški alpinistični klub bo ob 18. uri spremljal radovedneže v tržaški bunker Kleine Berlin (kleineberlin@cat.ts.it). Med 19. in 23. uro bodo na svoj račun prišli otroci z napihljivimi igrali, barvanjem obrazov in animatorjem Ernestom. V lokalih bo donela glasba, ob 21. uri bodo na krožišču nastopile članice Cheerdance Millenium, šahovski turnir bo na Dunajski cesti, ob 22. uri bo prikaz osebne obrambe, nastopil bo slovenski državni prvak v francoskem boksu Thomas Gerzeli.

Prireditev se bo 14. julija sklenila z nagrajevanjem pomladne Infiorate oz. v četrtek, 18. julija, s sejmom obrtniških in antičnih izdelkov.