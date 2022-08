Poletni pust z Brazilkami

Milje se pripravljajo na intenzivni avgust, ki bo minil v znamenju poletnega pusta s predstavami, glasbo, zabavo, kabaretom in koncerti z brezplačnim vstopom na Trgu Caliterna.

Drevi bo ob 21. uri dogajanje uvedla Ipanema Show do Brasil, plesno-glasbena predstava s pisano prisotnostjo brazilskih plesalk, ki bodo vabile na čarobno potovanje v svet brazilske kulture, glasbe in tradicij. Sledil bo nastop CoverBand 80 Voglia di 90-2000 Party – uspešnice osemdesetih let bodo peli in plesali Lucy, Adelia, Cristian in Guido.

V soboto bodo glasbo na Trgu Caliterna vrteli Lorenzo Gullo in Blasco Anthology, Vasco Rossi Tribute Band s frontmanom Johnom Walterjem. V nedeljo ob koncu Vogadamate bo zaživel pustni sprevod na morju, nakar bo dogajanje popestrila glasba Dj Rasmana z vokalistom Mauriziem Testijem.