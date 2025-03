Policija in zdravniki proti prevarantom

Tržaška kvestura nadaljuje z obsežno kampanjo opozarjanja ne nevarnost prevar starejših s hudimi posledicami. Če se je pred nedavnim policija povezala z lekarnami, je tokrat to storila z zdravniško zbornico. Vsa sporočila o tem, kako se izogniti prevaram, so združili v nosilni slogan Più sicuri insieme (Bolj varni skupaj), brošure z opozorili pa bo mogoče dobiti v ambulantah splošne medicine.

Novo kampanjo je danes v družbi predsednika tržaške zdravniške zbornice Cosima Quarante in zdravnika v pokoju Murizia Pagana predstavil kvestor Pietro Ostuni.Ta je spomnil, da so žrtve goljufij največkrat prav nič hudega sluteči starejši občani, ki pogosto ostanejo brez vseh prihrankov. Kvestor je dejal, da so tokrat na pomoč poklicali zdravnike, saj so starejši občani z njimi pogosto v stiku. Prav zato so zdravniške ambulante lahko odlična lokacija za širjenje sporočil, kako se zaščiti.

Predsednik tržaške zdravniške zbornice Cosimo Quaranta je povedal, da so z velikim veseljem pristopili h kampanji, saj imajo pogosto opravka s pacienti, ki so bili žrtve goljufij. Kot je dejal, starejše ljudi pogosto preveva občutek sramu, počutijo se krive, kar lahko vodi v depresijo. Prav zato so kampanje, katerih cilj je podučiti starejše, na kaj morajo biti pozorni, še kako dobrodošle. Zdravnik Pegan pa je spomnil, da imajo v povprečju zdravniki splošne medicine 1500 pacientov, letno opravijo po 15 tisoč pregledov, vsaj polovico jih opravijo v ambulantah. Brošure bodo zato postavili na vidna mesta, paciente pa bodo tudi opozarjali, naj jih odnesejo domov.

V brošuri so sporočila, kako lahko starejši spoznajo prevarante, komu ne smejo zaupati na cesti, kako ravnati doma in razni nasveti. Med temi je tudi nasvet, naj ne delijo osebnih podatkov, gesel ali bančnih koordinat z neznanci in naj bodo pozorni na to, kdo jim doma izvaja vzdrževalna dela.