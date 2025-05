Policija razbila kriminalno združbo, ki je vodila migrante iz Bosne v Trst

Policija je razbila mednarodno kriminalno združbo, ki je organizirala nezakonite prehode migrantov preko balkanske poti v Italijo. Delovala je v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Aretirali so šest ljudi, po nalogu tržaškega preiskovalnega sodnika pa iščejo še eno osebo. Vsi so pakistanski državljani, so pred nedavnim sporočili s tržaške kvesture. Mednarodna akcija je včeraj (14. maja) potekala cel dan in se zavlekla pozno v noč.

Preiskavo je usklajevala Direkcija za boj proti mafiji v Trstu, sodelovali pa so varnostni organi vseh omenjenih držav.

Ugrabili so ju in pretepli

Preiskava se je začela februarja lani. Tedaj je indijski migrant, ki je nezakonito prišel v Trst, prijavil, da sta dva pakistanska državljana z urejenim statusom ugrabila njega in sopotnika ter ju pretepla. Ugrabitelja sta nasilje posnela in videoposnetek poslala družinam žrtev, da bi te zanju plačali 2000 evrov odkupnine.

Denar je bil nakazan preko več prenosov med Pakistanom, Francijo in Italijo, končni prejemnik pa je bil zakonito prebivajoči tuji državljan v Trstu. Policija je posredovala, aretirala ugrabitelja in osvobodila indijska državljana. Pri kaznivem dejanju naj bi sodelovali še trije drugi osumljenci.

Pot je stala od 4000 do 6000 evrov

S pomočjo informacijskih izmenjav so preiskovalci odkrili, kako je mreža pakistanskih državljanov iz begunskih taborišč v Bosni, predvsem iz Bihaća, migrante iz Pakistana, Nepala, Afganistana in Indije vodila skozi hrvaške in slovenske gozdove. V Zagrebu so jih nastanili v stanovanjih, od koder so šli naprej v Slovenijo in nato v Italijo. Cena potovanja se je sukala od 4.000 do 6.000 evrov.

Pet članov mreže so aretirali v Trstu. Z njimi pa so aretirali še 30-letnega pakistanskega državljana, ki so ga na kraju aretacije zasačili z mamili. Enega izmed tihotapcev, ki je živel v nastanitvenem centru v Logatcu, so včeraj (14. maja) zajeli kriminalisti iz Kopra. Eden izmed osumljencev, ki je novačil migrante v Bihaću, je še vedno na begu in ga iščeta hrvaška in bosanska policija.