Policisti prestregli 81 migrantov

Tržaški mejni policisti so v prvih jutranjih urah na območju Oreha, Milj in Ulice Carnaro izsledili skupno 79 migrantov v manjših skupinicah, ki so ilegalno prečkali mejo med Slovenijo in Italijo. Večina jih je iz Pakistana. Vse so pospremili v prostore postaje obmejne policije na Fernetiče, kjer so opravili zdravstvene preglede in preverili, ali so migranti okuženi z novim koronavirusom. Na policijski postaji so jih tudi popisali identificirali in na njihovo prošnjo sprožili postopek za pridobitev mednarodne zaščite oziroma političnega azila. Nekaj ur kasneje pa so policisti pri Orehu prestregli še dva ilegalna migranta iz Pakistana in ju prav tako odvedli na postajo obmejne policije na Fernetiče.

Policija v okviru obširne akcije za boj proti tihotapcem z ljudmi in ilegalnim migracijam z balkanske poti poostreno nadzira območje meje med Slovenijo in Italijo.