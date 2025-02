Policisti proti goljufijam in nasilju nad ženskami ter za varno uporabo spleta

Preventivne aktivnosti policije postajajo eno od glavnih sredstev za opozarjanje na družbene razsežnosti različnih pojavov. Včeraj so bili tržaški policisti aktivni na področju ozaveščanja šolarjev o pomenu pametne rabe družbenih omrežij, na kvesturi pa so predstavili tudi novo kampanjo proti goljufijam in proti nasilju nad ženskami.

Slednjo bo policija izvajala s trgovskim velikanom Despar Nord, ki je poskrbel za tisk dveh brošur. Brošura z naslovom La violenza non è un atto d’amore - Non sei sola (Nasilje ni dejanje ljubezni - Nisi sama) vsebuje podatke o oblikah nasilja: med njimi so žaljivke, zmerjanje, vpitje, poniževanje, grožnje, ekonomsko nasilje ... Brošura Occhi alle truffe (Pozor na goljufije) pa vsebuje celo vrsto nasvetov o tem, kako se lahko obvarujemo pred prevaranti. Ozaveščevalni kampanji v papirnati obliki so predstavili kvestor Pietro Ostuni, pristojni za varnost v deželni vladi Pierpaolo Roberti in direktor trgovskega podjetja Despar Nord za Fulranijo - Julijsko krajino Fabrizio Cicero. Slednji je dejal, da že več let sodelujejo s policijo in da med poslanstvo njihovega podjetja sodi tudi ozaveščanje širše javnosti o družbenih problematikah.

