Policisti rešili žensko pred usodnim dejanjem

Včeraj zvečer so policisti rešili 48-letno žensko, dominikansko državljanko, ki je nameravala skočiti s pročelja stavbe na stopnišču Stendhal. Opazil jo je mimoidoči in ustavil policijsko patruljo. Policist je dosegel žensko, ki je bila pod vplivom alkohola in je komajda lovila ravnotežje. Z eno roko se je oprijemala pročelja hiše, v drugi pa je držala mobilnik. Policist se je z njo pogovarjal in jo skušal prepričati, naj ne stori usodnega koraka. Ko je že kazalo, da jo je prepričal, je sogovorniku po telefonu dejala, da je odločitev padla, pri čemer je spustila iz rok mobilnik ter izgubila oprijem na pročelju. Policist jo je tedaj nenadno zagrabil in jo povlekel na varno. Žensko so nato oskrbeli reševalci.