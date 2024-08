Tržaška policija je objavila obračun poostrenih kontrol v Miljah in njihovi okolici, ki so sledile nasilju med mladoletniki v preteklih tednih. Policisti traškega poveljstva so 5. in 8. avgusta legitimirali približno 250 oseb, v veliki večini mladoletnih. Poleg tega so ustavili in pregledali 30 vozil.

Policisti so posvetili posebno pozornost pomolu "T", miljski avtobusni postaji na Trgu Curiel, nekdanji policijski plaži ter kopališču Boa Beach.