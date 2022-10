Policisti v Naselju Barcolana prijeli tihotapca migrantov

Policisti tržaške kvesture so v petek, 7. oktobra, posredovali na Trgu Straulino in Trgu Rode na tržaškem nabrežju, kjer je varnostnik Naselja Barcolana opazil sumljivega moškega, ki je pripeljal več tujih oseb. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da gre za tihotapca migrantov, sicer državljana Kosova. V avtomobilu slovenskih registrskih tablic je najprej pripeljal družino kurdskih migrantov, nato pa je mimoidoči opazil, da je pripeljal še dve odrasli osebi in tri otroke. V obeh primerih je takoj, ko so izstopili iz avtomobila, iz prtljažnika naglo vzel kovčke in drugo prtljago ter pobegnil s kraja. Člani druge družine so se v nove obleke preoblekli za zabojniki za smeti. Tihotapca migrantov so policisti aretirali, tuje državljane pa ovadili zaradi nezakonitega prihoda v državo.