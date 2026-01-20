Položili bodo dvajset spotikavcev, enega v poklon dojenčku

Tržaška judovska skupnost bo v sodelovanju z Občino Trst jutri položila dvajset novih stolpersteinov, tlakovcev spomina, ki si jih je omislil nemški umetnik Gunter Demnig. Medeninaste kocke z vklesanimi imeni so posvečene vsem deportirancem, načeloma so postavljene pred njihovo zadnje bivališče. Ne gre vedno za osebe, ki so umrle v nacističnih taboriščih. Zgodi se, da je kamen posvečen deportirancu, ki se je vrnil. Pri jutrišnjih svečanostih bodo sodelovali tudi dijaki razreda 4I tržaškega liceja Petrarca.

Polaganje se bo pričelo jutri ob 9.30 na območju nekdanjega tržaškega geta. Skoraj vsi novi tlakovci obeležujejo spomin na Jude, ki so bili umorjeni v Auschwitzu. V Ulici Beccherie sta za časa druge svetovne vojne bivali številni družini s Krfa. V Trst sta se preselili s stotinami drugih tamkajšnjih Judov ob koncu 19. stoletja, ko je bila krfska judovska skupnost tarča pogroma zaradi - seveda izmišljene - obtožbe ritualnega umora. Pred hišno številko 14 se bodo spomnili Emilie Levi Caimi, ki so jo nacisti deportirali pri 71 letih starosti.

Pred hišno številko 15 Ulice Beccherie bodo položili tlakovce petim deportirancem družine Cesana in enemu partizanu. V Auschwitzu so nacisti ubili Vittoria Haima Cesano, njegovo hčer Matilde, sinova Armanda Menachema in Davideja ter hčer Saro, ki je bila deportirana pri devetih letih. Samuele Cesana, prav tako Vittoriov sin, pa je v partizanskih vrstah umrl v boju v Istri, in bo izjemoma tudi dobil kamen pred družinsko hišo.

Trije spotikavci bodo posvečeni članom družine Gerstenfeld. V Ulici Vecellio ga bosta dobila Elena Amalia Gerstenfeld in njen trimesečni sin Gianfranco Gerstenfeld. V Ulici Molino a vento pa bo medeninast spomenik dobil Elenin brat Giacomo.