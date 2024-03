V Starem pristanišču so danes položili temeljni kamen za Monumentalno avenijo. Stekla so gradbena dela na 1,2 kilometra dolgi površini med prvo in drugo vrsto opuščenih skladišč. Najprej bodo gradbinci zgradili komunalno, plinsko in vodovodno infrastrukturo, nato pa se bodo lotili urejanja dveh voznih pasov, pločnikov za pešce, kolesarskih stez in drevoreda. Celoten projekt je vreden 19 milijonov evrov, sredstva pa prihajajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO). Dela bodo trajala dve leti.

To je danes v Starem pristanišču napovedal župan Roberto Dipiazza, ki optimistično upa, da bodo dela potekala neovirano. V družbi odbornikov Everesta Bertolija, Elise Lodi in Micheleje Babudra je dejal, da je današnji pomemben dan, saj se začenja tretja faza urbane regeneracije na 66 hektarjev velikem območju. Župan je spomnil, da so v sklopu prve faze uredili krožišče med Rojanom in Barkovljami in celotno podzemno infrastrukturo med novim kongresnim centrom in Skladiščem 26. Med drugo fazo, ki se je končala pred mesecem dni, so napeljali kanalizacijo, plin in vodo pod površinami, ki se nahajajo ob zidu, ki loči Staro pristanišče in železnico. Tam so uredili tudi dvosmerni vozni pas, kolesarsko stezo in pločnik za pešce. Včeraj so začeli urejati Monumentalno avenijo, jeseni se bodo lotili urejanja Linerarnega parka, ki bo potekal med dvema cestnima povezavama v Starem pristanišču.

