Pomazali igrišče na Stadionu 1. maja

Športno združenje Bor je danes prebudilo neprijetno presenečenje: ko so člani društva prišli na Stadion 1. maja, so našli z napisi pomazane zunanje košarkarsko igrišče in pot, ki pelje do zapuščenega nogometnega igrišča. Opaziti je bilo žaljive napise in risbe, tudi kljukaste križe.

Predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik je napovedal, da bo dejanje takoj prijavil policiji. »Občasno se zgodijo take akcije, osebno si ne znam razlagati, kdo bi lahko to naredil. Bolj kot da me to straši, me preseneča,« je razložil Pučnik in dodal, da je »polno idiotov na svetu«.

»Ne občutim velikega pritiska, saj se mi zdi, da so se stvari v Trstu v zadnjih 20 letih kar precej spremenile, te zadeve pa vsekakor bolijo,« je dejal predsednik ŠZ Bor.

Dejanje naj bi prijavili že danes, nato pa bodo v društvu zavihali rokave in počistili zidove in košarkarsko tablo. »Upam, da nam bo policija to čimprej dovolila, saj me zelo moti, da so sedaj na našem športnem objektu narisani kljukasti križi,« je še pojasnil Pučnik.

Pozitivno pa se mu zdi, da lahko to gledajo mladi: »Naj vidijo, kaj se dogaja. Nekaj je, ko to doživljaš v teoriji, drugo pa v živo,« je zaključil Pučnik.