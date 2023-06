Pomoč potrebuje vse več ljudi

»Današnji dan odprtih vrat nam omogoča, da predstavimo svoje delovanje, znanje in pristop.« S temi besedami nam je direktor centra za duševno zdravje na Magdaleni Pietro Zolli predstavil včerajšnji dan odprtih vrat na vrtu strukture, ki je bil hkrati prvi tovrstni dogodek v tem centru.

Centri za duševno zdravje - v Trstu so štirje, poleg tistega na Magdaleni še v Barkovljah, pri Domju ter v Ulici Pio Rego Gambini - so namreč pomembna storitev za prebivalstvo, je dodal Zolli. Storitev pa je treba bolje in pogosteje predstaviti. Centri za duševno zdravje in ljudje, ki se nanje obrnejo, so še preveč stigmatizirani. Situacija se je sicer, kot je povedal direktor Zolli, od časov psihiatričnih bolnišnic znatno izboljšala. »Umobolnice so ustvarjale tabu« in so ljudi ločevale od družbe. »Razpršeni« centri pa omogočajo ljudem zdravljenje in pomoč v družbi nedaleč od njihovih obstoječih socialnih krogov. Vsekakor pa jih prevelik del prebivalstva ne pozna ali jim, zaradi družbene stigme, še ne zaupa.

Vsekakor se je, kot nam je zaupal direktor Zolli, delo na Magdaleni v zadnjih letih znatno povečalo. Leta 2022 se je število prvih obiskov centra več kot podvojilo, predvsem med 18. in 45. letom starosti. Lani je center torej oskrbel skoraj 900 ljudi. 68 jih je bilo deležnih 24-urne oskrbe, za skupnih 2000 dni oskrbe. Enajstim osebam pa so morali predpisati obvezno psihiatrično zdravljenje.

