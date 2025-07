Pomorska povezava med Trstom in Gradežem še buri duhove

Trst in Gradež sta od 11. julija po trinajstih mesecih premora spet povezana tudi preko morja, polemike v zvezi s to pomorsko linijo pa še ni konec. Deželna svetnika Enrico Bullian (Pakt za avtonomijo) in Diego Moretti (DS) zahtevata od Dežele FJK boljše načrtovanje in pojasnila.

Poudarila sta, da je bila pomorska proga med Trstom in Gradežem v zadnjih štirih letih v primežu slabega delovanja. Težave so skratka na dnevnem redu, odkar je na razpisu leta 2021 beneški Vidali prekosil tržaški Delfino verde, ki je prej skrbel za to povezavo, sta navedla.

Globe za izvajalca naročila

Dežela FJK je, navajata svetnika, konzorcij prevozniških družb TPL FVG kot odgovornega za povezavo »oglobila« za 35.000 evrov odbitka od prispevkov za linijo za leti 2022 in 2023, zaradi okvar in drugih težav. Za lansko leto, torej leto omenjene nesreče, naj bi po neuradnih informacijah še presojali škodo.

Predvideni zagon povezave je bil letos določen za prvi maj, ladja Nereos družbe Navisarda pa je prvič zaplula šele 10. julija, torej na polovici turistične sezone.