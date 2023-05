Ponovno bo zaživela Noč klasičnih licejev

V petek, 5. maja, bo v prostorih liceja Franceta Prešerna na Vrdelski cesti 13/1 že tradicionalna Vsedržavna noč klasičnega liceja. Dijakinje 4. razreda so se ob tej priložnosti pogovorile s profesorico Lidijo Rupel, ki na šoli koordinira priprave na priljubljeno prireditev

Vemo, da je bilo že osem izvedb Noči klasičnega liceja, letos se sami predstavljate v vlogi koordinatorke: je to prvič? Koliko časa gre za pripravo Noči?

To je deveta izvedba Vsedržavne noči klasičnega liceja. Mislim, da koordiniram letos že petič. Težko je povedati: veliko je dela za kulisami, zato da vse organiziraš, vendar se to da izpeljati s pomočjo vseh kolegov in v prvi vrsti dijakov.

Kako se lahko prijavimo na Noč?

Na spletni strani liceja Prešeren (www.preseren.edu.it) je link z oglasom in tam najdemo vse informacije. Priporočam se, da se gostje prijavijo predvsem za delavnice, tako da jih lahko bolje porazdelimo: vsakdo se lahko prijavi na dve delavnici, tako da bodo vsi lahko prišli na svoj račun. Toplo vabljeni!