Ponujajo medicinske izdelke in druge pripomočke za vse starosti

Trgovini Malalan na Opčinah spet stojita druga ob drugi. Optika in Sanart Malalan, ki so ga odprli leta 1997, sta dobrih deset let domovali v istih prostorih v Narodni ulici. Pred nedavnim pa je družina Malalan sanitarno trgovino preselila v nekdanje prostore slaščičarne Saint Honoré v Proseško ulico.

»Ti prostori so nam bili vedno zanimivi, ker stojijo na vidni in prehodni lokaciji. Poleg tega se nam zdi pomembno, da smo spet v neposredni bližini optike,» je razložil Erik Malalan, ki od blizu sledi trgovini Sanart. Kot je povedal skupaj z očetom Milkom, so zelo zadovoljni s tem, kako jim je uspelo urediti nove prostore, ki so jih tudi stranke takoj vzljubile.

V trgovini Sanart Malalan v Proseški ulici goste prijazno sprejemata prodajalki Sabrina in Ida. V njej ponujajo najrazličnejše medicinske izdelke, a ne samo. Najdejo se copate in ortopedski čevlji vseh vrst. »Ti so zelo pomembni, predvsem za starejše osebe. Pomembno je, da so udobni, predvsem ko gre za občutljiva stopala diabetikov ali v primeru deformacije nožnega palca,» je prepričan Erik Malalan.

V trgovini ponujajo tudi medicinske pripomočke, kot so merilci krvnega tlaka, blazine za pravilno držo pri spanju, artikle za telesno vadbo ter otroške čevlje in copate.

»Skušamo biti pozorni tudi na modni vidik, tako da smo zanimivi tudi za mlajše,» je pojasnil mladi upravitelj trgovine. Približno 60 odstotkov njihovih strank predstavljajo sicer starejši ljudje. Poleg že prej naštetih pripomočkov prodajajo tudi rolatorje, hodulje in invalidske vozičke, ki jih lahko stranke tudi najamejo.

Družina Malalan se že več desetletij ukvarja z zdravstvenim sektorjem. Najprej je Milko Malalan na Opčinah odprl optiko, nato še trgovino Sanart v Narodni ulici. Aprila letos so trgovino preselili na novo lokacijo. Ker je Milkov sin Erik po poklicu slušni tehnik, pa svojim strankam ponujajo še dodatno storitev, saj so v istem kraju odprli tudi slušni center, v katerem se naslanjajo na večje podjetje AudioVita.