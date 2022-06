Poostrili nadzor na morju

V soboto se je začela poletna akcija Varno morje (Mare sicuro), v okviru katere bo luška kapitanija poostrila nadzor na celotnem obalnem pasu Furlanije - Julijske krajine. Do 18. septembra bo za varnost kopalcev in posadk jadrnic ter motornih čolnov skrbelo 13 plovil obalne straže in 83 ljudi. Cilj vsakoletne akcije so pomorska zaščita, iskanje in reševanje, zagotavljanje varnosti pomorskega prometa in varnosti na plaži ter zaščita morskega ekosistema. To sta na srečanju s predstavniki medijev sporočila fregatna kapitana Paolo Masella in Riccardo Cozzani. Na manjšem čolnu obalne straže so novinarje zapeljali do Milj in jim pokazali, kje bo v teh poletnih mesecih zaživela nova sezonska izpostava. S to nadaljujejo lani lansirano strategijo, da tudi v okoliških obmorskih občinah odprejo manjše izpostave luške kapitanije. Lani je tako zaživel manjši urad v Devinu, letos julija pa bo še v Miljah, je včeraj povedal fregatni kapitan Paolo Masella, ki je v isti sapi še dodal, da bodo tudi med letošnjo akcijo Varno morje delali na preventivi, ko bo treba pa tudi na represiji. »Naš cilj sicer ni sankcioniranje kršiteljev, temveč ozaveščanje o pomenu varne plovbe in varnega kopanja,« je rekel govornik.