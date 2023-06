Poplave pri Orehu, usad v Rojanu (FOTO)

Obilno deževje, ki je, kot smo poročali, najbolj prizadelo jugovzhodne predele Tržaške - ponekod so v nekaj več kot enem dnevu namerili mesečne količine padavin -, je mestoma povzročalo težave. Prostovoljci civilne zaščite iz Milj so posredovali pri Orehu, kjer je poplavljal Vinjanski potok. Povečan je bil pretok tudi ostalih manjših vodotokov. Voda je ponekod poplavila zemljišča in ceste. Prostovoljci civilne zaščite pozivajo na previdnost in odsvetujejo obisk območja pri Orehu. Voda je poplavljala ceste tudi na Križpotu. V Rojanu v Ulici Vicolo delle rose pri hišni številki 44 se je zaradi večjih količin padavin sprožil zemeljski usad. Gre za razmeroma ranljivo območje, septembra 2022 je le malo višje padlo na cesto drevo.