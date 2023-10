Popravili so pastirsko hišico in spoznali tradicije

Kamen na kamnu. To je obenem osnovno pravilo kraške suhogradnje in naslov dokumentarnega filma, ki je v soboto dopoldne doživel premiero v openskem Prosvetnem domu. Film je nastal na pobudo openskega društva Tabor, banovskega društva Grad in Openskega mladinskega krožka, ter prikazuje projekt popravila pastirske hišice na gmajni med Opčinami in Bani. Društva so hotela prispevati k boljšemu spoznavanju tradicij in skorajda pozabljenih krajev.

Projekta so se društva lotila februarja 2022 in angažirala mojstra Vojka Ražma.

Petdesetminutni projekciji je sledil tradicionalni jesenski pohod društva Tabor, četudi vreme še ni bilo sezoni primerno. Več deset glava skupina se je podala na Grbinovo gmajno, na območje z ledinskim imenom Sekara. Tam so si ogledali popravljeno pastirsko hišico in program zaključili s skupinskim kosilom. Pohod je vodil Vanja Ražem, kateremu je dedek Vojko posvetil svojo prvo pastirsko hiško.

Vsi so nad dobro uspelim dokumentarcem izrazili zadovoljstvo. Marsikdo pa je otožno pripomnil, da je Vojko Ražem nestrpno čakal na dokumentarec, a ga ni dočakal. Njegov spomin bo vsekakor ostal živ v kamnu, katerega je mojstrsko postavljal, in v dokumentarnem filmu Kamen na kamen.