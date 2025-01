Porast prijav zaradi smrada v občini Dolina

V lanskem letu je deželna agencija za okolje Arpa prejela 1460 prijav o smradu. »Po zaslugi agencije Arpa smo leta 2022 aktivirali sistem za sprejemanje prijav neprijetnih vonjav na območju dolinske občine. V lanskem letu smo zabeležili porast števila teh alarmnih zvoncev, ki kažejo na aktivno sodelovanje krajanov oz. na njihovo nelagodje in nezadovoljstvo.« Deželni odbornik za okolje, energijo in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro je včeraj delil podatke o smradu za lansko leto, ki kažejo na več kot podvojeno število prijav v primerjavi z letom 2022 (626); leta 2023 so jih prešteli 1023. Odbornik je prehitel Občino Dolina, ki bo podatke javnosti predstavila 12. februarja.

Po Scoccimarrovem mnenju omogoča sistem prijav Občini Dolina, da natančneje ugotovi prisotnost smrada, ki ga po vsej verjetnosti povzročajo dejavnosti, za katere je potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Strokovno spremljanje emisij hlapnih organskih spojin, ki ga izvaja agencija Arpa, se bo nadaljevalo do junija, je napovedal.

Podjetja, ki vlagajo v območje in so se tu zakoreninila, so vsekakor dobrodošla, je dodal odbornik. »Vendar je treba ohraniti enako raven pozornosti, ko gre za življenjske standarde, katerih pomemben del je kakovost zraka.«