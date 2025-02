Poročilo o smrti Liliane Resinovich bodo oddali 28. februarja

Forenziki in drugi strokovnjaki, ki preiskujejo smrt Liliane Resinovich, so tržaško tožilstvo zaprosili še za dvotedensko podaljšanje roka za oddajo novega medicinsko-pravnega poročila. Oddali ga bodo 28. februarja. Sredi decembra so zaprosili za tridesetdnevno podaljšanje roka, in sicer do 15. januarja, nato pa do 15. februarja.

Iz poročila naj bi izhajalo, kot smo poročali, da so na truplu opazni znaki nasilja, ki jih žrtev ni povzročila sama, pri čemer naj bi torej bile v njeno smrt vpletene tretje osebe. Gre za nasprotje z rezultati prvih preiskav, po katerih naj bi si bila Liliana Resinovich sodila sama. Njeno truplo, ki je bilo v plastičnih vrečah, so odkrili 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku.