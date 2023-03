Danes popoldne so razstrelili še zadnje tri objekte nekdanje tržaške železarne. Gre za Cowperjeve toplotne izmenjevalnike , visoke več deset metrov, zgrajene pretežno iz železa. Operacija je trajala slabo minuto. Na območju zdaj ni več sledu nekdanje proizvodne dejavnosti.

Iz varnostnih razlogov pa so pred tem, že ob 15.15 zaprli hitro cesto za promet v obe smeri, do izvoza v Ul. Caboto. Ponovno naj bi jo odprli ob 16.30, so napovedali redarji.