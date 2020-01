Poškodovan 17-letni smučar iz Trsta

Na višarski progi Di Prampero sta malo pred 10. uro trčila dva mladoletna smučarja, pri čemer jo je najhuje skupil 17-letni smučar iz Trsta, ki je obležal brez zavesti. Na kraj je priletel reševalni helikopter. Ponesrečenega smučarja so prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpel poškodbe obraza in pretres možganov, poroča Telefriuli. Njegovo zdravstveno stanje je resno, toda ni v življenjski nevarnosti. Do nesreče je prišlo med smuko štirih mladoletnih prijateljev. Dva izmed njih sta trčila. Drugi udeleženec v nesreči, 16-letnik iz Vidma, je bil nepoškodovan. Na kraju so bili policisti iz Tolmeča.