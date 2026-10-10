»Poskusili se bomo čim bolje izkazati«

Koprčan Mitja Kosmina je eno najbolj prepoznavnih imen Barcolane, na kateri sodeluje že od leta 1983. Tudi letos se z jadrnico Prosecco Doc Shockwave, ki je v lasti Claudia Demartisa, podaja v boj za vrh, pri čemer se lahko opre na dolgoletne izkušnje in uigrano posadko. Nedeljska zmaga na pokalu Bernetti je napovedala obetaven zaključek priprav pred jutrišnjo največjo jesensko jadralno prireditvijo.

A Barcolana je regata, na kateri niti velika prednost ne zagotavlja zmage in kjer lahko brezvetrje v zadnjih metrih prekriža še tako skrbno izdelane načrte. Kosmina pred startom razmišlja o tekmecih, taktiki in zbranosti. Spomine na trenutke, ki so mu ostali v spominu za vse življenje, pa obuja v prostem času. Te dni je jadrnica z ekipo privezana v Tržiču, prihod pred Veliki trg pa je napovedan za danes popoldne. Sprva je bilo rečeno, da bodo vsi favoriti na morju pred osrednjim trgom že v četrtek, a jo je vreme tokrat zagodlo. In organizatorji so morali pripraviti plan B.

Če bi bila Barcolana nogometna tekma, kdo bi bil letos Messi in kdo branilec?

Arca bo prav gotovo branilka, saj je njena posadka zadnja leta vedno zmagovala. Mi pa bomo poskusili biti Messi. In se izkazati čim bolje.

Kaj bi raje izbrali: perfekten start ob šibkem vetru ali slab start ob idealnem vetru?

Za naš potencial raje boljši start in slabši veter.

Kaj je na Barcolani nevarnejše: bonaca, konkurenca ali lastna posadka?

Definitivno brezvetrje, saj je možnosti za presenečenja ogromno.

Kdo v vaši ekipi največ govori in koga bi bilo najbolje za nekaj minut utišati?

V vsaki ekipi ima ponavadi skiper največ besed. Drugi, ki mora največ govoriti, je taktik. Vsi drugi pa moramo poskrbeti, da manevre izvedemo čim bolj optimalno. In po možnosti v tišini.

Imate pred regato kakšen ritual, brez katerega ne morete na start?

Moj ritual je vsakič enak. Na regato se odpravim na tešče, brez hrane, tako da sta koncentracija in adrenalin na polno. Če si sit in poln, imaš voljo iti spat, kar pa pred dirko ni najbolje (smeh).

V današnjem Primorskem dnevniku najdete tudi intervju z osemkratnim zmagovalcem Barcolane Furiom Benussijem. Dostopen je tudi na tej povezavi