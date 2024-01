Poslovil se je kolega Giovanni Cernoia

V noči na soboto je v 62. letu starosti umrl novinar in predstavnik Občine Trst za odnose z mediji Giovanni Cernoia. Nosilni steber tržaškega institucionalnega novinarstva je nepričakovano umrl v bolnišnici, kjer se je zadnje tri mesece boril z boleznijo.

Cernoia je celotno poklicno kariero delal kot novinar. Državni izpit za novinarja je naredil že daljnega leta 1985. Bil je dejaven tudi v enotnem deželnem sindikatu novinarjev Assostampa in v odboru, ki podeljuje nagrado zlati sveti Just. Gianni, kot smo ga imenovali vsi kolegi, zapušča soprogo, dve hčeri in enega sina.