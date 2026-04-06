Poslovil se je odvetnik Sergio Pacor

V starosti 87 let se je poslovil odvetnik, politik ter družbeni delavec Sergio Pacor. V soboto je umrl v katinarski bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja.

Pacor je bil po poklicu odvetnik, študij prava je v Trstu zaključil leta 1964. V zgodovino Trsta se je, kljub odmevnim procesom, vpisal pretežno zaradi svojega političnega delovanja. Med letoma 1978 in 1992 in pozneje še za petletje 2006-2011 je bil občinski svetnik v Trstu. V zadnjem mandatu je bil tudi - po zapisih v arhivu Primorskega dnevnika slovenščini ne pretirano naklonjen - predsednik občinskega sveta, na to mesto ga je kot desnosredinskega občinskega svetnika iz vrst Republikanske stranke Italije izvolila večina župana Roberta Dipiazze. Pred tem je bil tudi že odbornik za javne naložbe in za kulturo, za časa županovanja Manlia Cecovinija iz Liste za Trst je bil tudi podžupan.

Pacor se je v zgodovino Trsta vpisal tudi kot eden od odvetnikov, ki so zastopali revolucionarnega psihiatra Franca Basaglio, ko se je znašel na zatožni klopi. Ob strani je stal tudi zaposlenim v škedenjski železarni, ko je bila le-ta pod komisarsko upravo.