Poslušanje je lahko začetek reševanja stiske

Življenje v času številnih kriz – od pandemije do inflacije in draginje – kaže svoje posledice tudi v Miljah. Včeraj so uradno predstavili novo svetovalno dejavnost, ki je nastala v sodelovanju s tržaško škofijsko Karitas, miljsko župnijo sv. Janeza in Pavla in tamkajšnjo Občino ter bo ljudem na voljo v župnijskih prostorih na Trgu Repubblica 8. Ta je sicer poskusno že potekala v prejšnjih mesecih. Ranljivejši posamezniki in družine, ki so zabredli v stisko in se spopadajo z najrazličnejšimi težavami, se lahko zglasijo ob torkih med 16. in 18. uro. Računajo pa, da bodo lahko v prihodnosti na razpolago še druge dni.

Informiranje in svetovanje

To ni ponujanje hitrih rešitev, je bil iskren miljski župnik Andrea Destradi. Ljudem hočejo zlasti prisluhniti, jim omogočiti, da spregovorijo o svojih težavah in se s tem počutijo manj osamljeni. Po začetnem pogovoru jim bodo zagotovili potrebno oporo oziroma stopili v stik s službami in organizacijami, ki jim lahko pomagajo, je še povedal. Gre za informiranje in in svetovanje, ki ga že zagotavlja tudi tržaška škofija in nekatere druge župnije.

V Miljah je socialna stiska vse bolj zaznavna. Nova dejavnost je del daljše poti, ki se je začela pred približno dvema letoma, ko so s pandemijo postale očitne tegobe, ki tarejo vse več domačinov in so začeli snovati močnejšo mrežo pomoči. Približno 100 družinam redno pomagajo pri nakupovanju živil in osnovnih potrebščin, je naštel Andrea Destradi.