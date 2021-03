Občina Trst bo tudi letos nadaljevala s projektom posodobitve javne razsvetljave. Do konca marca bo zaključila prvo fazo naložbe, v kateri so zamenjali 1100 svetilk na različnih odjemnih mestih, strošek projekta pa se vrti okoli 2,9 milijona evrov. S to vsoto so poskrbeli za demontažo svetilk in njihov odvoz, zamenjavo ali namestitev varčnih in do okolja prijaznih svetilk, rekonstrukcijo in predelavo ter postavitev nadomestne pomožne opreme (drogovi). Pred kratkim so upravitelji pridobili denar za nadaljevanje prenove javne razsvetljave. Za letos je predvidena naložba v višini 1,2 milijona evrov.

Za posodobitev javne razsvetljave se tržaška občina ne odloča le zaradi prihrankov pri porabi električne energije, manjšega svetlobnega onesnaževanja okolja in manjših emisij dioksida in zato čistejšega okolja, ampak tudi zaradi večje varnosti ulic in trgov