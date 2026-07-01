V pristanišču zasegli za dober milijon evrov ponarejenih bankovcev

Tržaški finančni policisti in cariniki so v tržaškem pristanišču na tovornjaku s priklopnikom, ki je s trajektom prispel iz Turčije, zasegli izdatno število ponarejenih bankovcev in lažnih dokumentov. Tovor je odposlalo turško podjetje, ki deluje na področju telekomunikacij, namenjen pa je bil v Hamburg, nizozemskemu podjetju, dejavnemu predvsem na področju poslovnih storitev.

Odkrili so 23.400 ponarejenih bankovcev za skupno 1.170.000 evrov. Poleg tega so našli 25 ponarejenih osebnih dokumentov, eno osebno izkaznico iz Maroka, pet potnih listov, ki so jih izdale britanske in ameriške oblasti, pet dovoljenj za bivanje, ki so jih izdale litovske, grške in finske oblasti, 14 vizumov, ki so jih izdale španske, nemške in belgijske oblasti.

V tovornjaku so našli tudi trdi disk in ključek USB. Strokovnjaki za računalniško forenziko in analizo podatkov so z nadaljnjimi tehničnimi pregledi ugotovili, da je bilo na njiju shranjenih okrog 10.000 digitalnih datotek, med drugim logotipi, grafični elementi, fotografije za dokumente, alfanumerične kode, različne pisave in osebni podatki, koristni za izdelavo ponarejenih dokumentov v številnih evropskih in izvenevropskih državah. Poleg tega so bile na nosilcih shranjena tudi podrobna navodila ter posebna programska oprema za izdelavo ponaredkov.

Med datotekami so med drugim prestregli 75 vizumov, 13 osebnih izkaznic, 11 dovoljenj za bivanje in 9 vozniških dovoljenj, primernih za uporabo v različnih državah.

Celoten tovor so finančni policisti in cariniki zasegli. Tihotapci oz. goljufi bi ga lahko med drugim uporabili za krajo identitet, goljufije v elektronskem poslovanju, finančne transakcije, povezane s pranjem denarja, ter za pomoč pri nezakonitem priseljevanju.

Tržaško protimafijsko tožilstvo je odredilo nadaljnje preiskave, ki bodo potekale tudi v drugih evropskih državah v okviru mednarodnega sodelovanja varnostnih in sodnih organov.