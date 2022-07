Posvetil se bo menedžementu

Srečko Kosovel, vezja, Giuseppe Ungaretti, Nikola Tesla, integrali in odvodi. Vse to je moral poznati Sebastjan Pieri, da si je prislužil stotico na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, kjer se je pet let šolal na smeri elektronika in elektrotehnika. Odličnjak s Proseka se je izkazal že pri prvi pisni nalogi iz slovenščine, za katero je izbral literarni tip naloge. V njej je analiziral pesem Srečka Kosovela in jo primerjal z drugo poezijo, obravnavano v šoli.

Za drugo pisno nalogo so se morali »elektrotehniki« ukvarjati s problemom iz vsakdanjega življenja. Za vinograd, ki je stal na osmih terasah, so morali izmeriti vlažnost terena, da bi lahko naredili namakalni sistem. »V nalogi sem moral razložiti, kam bi postavil senzorje na vsako od teras in kako bi vsak senzor pošiljal podatke o vlagi v mini krmilnik. Te podatke sem moral zbrati in jih analizirati,« je razložil Sebastjan.

Študijsko pot bo nadaljeval na Univerzi na Primorskem, kjer bo študiral menedžement. »V tretjem razredu smo se s šolo udeležili tekmovanja Popri, na katerem se tekmuje s podjetniško idejo. Takrat sem ugotovil, da mi je všeč delati v ekipi in razvijati podjetniško idejo,« je razložil Sebastjan, ki je s svojo ekipo dosegel drugo mesto. Šola mu je tako indirektno pomagala do izbire univerzitetne poti.